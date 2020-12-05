نائب : تهديد ضابط بالجيش رسالة مقصودة بأن اللادولة هي الحاكم الفعلي

المستقلة.. شدد النائب عادل خميس المحلاوي على ضرورة محاسبة الشخص الذي هدد ضابطا في الجيش العراقي، منوها الى أن “هيبة الجيش العراقي على المحك”..

وقال المحلاوي، اليوم السبت، أن “التسجيل الصوتي المسرب الذي يتضمن تهديد واضح لقائد عسكري عراقي يمثل تهديد خطير للدولة العراقية”ز

وأضاف كما أنه بمثابة “رسالة مقصودة بأن اللادولة هي الحاكم الفعلي للبلد وعلى الجميع الخضوع لسلطتها”، مؤكدا بأنها “أن مررت دون ردع حاسم وسريع من القائد العام للقوات المسلحة فلا قيمة لوجود الجيش عراقي والمؤسسات الامنية الاخرى.”

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلا صوتيا لاحد قيادات الحشد الشعبي في الانبار وهو يوجه تهديدا صريحا لقائد عمليات انبار بسبب توجيه الأخير برفع الصور واللافتات وتوحيدها في سيطرات الانبار.

فيما ذكرت مصادر أن قائد عمليات قاطع شرق الانبار حشــد شعـبـي طاهر الخاقاني،وجه بايقاف عمل مدير ادارة قاطع شرق الانبار في الحشد علي جواد المظفر الملقب (حجي ابو زيد) واحالته الى لجنة تحقيقية على خلفية الموضوع.