نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

المستقلة /- كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس،ان” الاستثمار في العراق يمثل اداة مهمة وفعالة في خلق الانتعاش الاقتصادي وتجاوز الكثير من الاشكالات خاصة حل الازمات ومنها السكن مؤكدة بانها ستقدم قريبا رؤية شاملة لاعادة صياغة قانون الاستثمار الخاص بالمجمعات السكنية من ناحية ان يضم نقاط تضمن العدالة بين المستثمر والمستفيد وتعطي مرونة عالية في الافنتاح وتقليل الاجراءات والسعي لبناء المدن الجديدة بين المحافظات العراقية”.

واضافت ،ان” العراق بحاجة الى 700 الف وحدة سكنية في الامد المتوسط من اجل خلق توازن على الطلب بسبب زيادة السكان في كل المحافظات مؤكدة بانه من اكثر القطاعات نشاطا بسبب وجود ازمة مسبقة تمتد لسنوات طويلة لافتة الى اعادة صياغة قانون الاستثمار وخلق مرونة سيدفع الى انتعاش كبير يسهم في خلق اكبر عدد ممكن من الفرص لاستثمارية خلال فترات زمنية محدودة”.

ويعاني العراق من ازمة سكن حادة مستمرة منذ سنوات طويلة خاصة في المحافظات الكبيرة ومنها بغداد”.

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