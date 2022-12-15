نائب تطالب بزيادة تخصيصات التربية الى 10 تريليونات  دينار

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية النائب ابتسام الهلالي ، مساء الخميس ، رئيس الوزراء محمد السوداني ووزير المالية طيف سامي بزيادة التخصيص المالي لوزارة التربية في قانون الموازنة العامة 2023 إلى أكثر من 10 تريليونات دينار من أجل النهوض بواقع التربية وتوفير المناهج الدراسية للطلبة .

ودعت الهلالي الحكومة المركزية ووزارتي المالية والتربية الى استحداث أكثر من 250 الف درجة وظيفية في قانون الموازنة العامة لتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم “.

وقالت في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” المحاضرين في وزارة التربية يتظاهرون منذ أكثر من شهر أمام مبنى وزارتي التربية والمالية، وكذلك احتجاجات مستمرة أمام مديريات التربية في المحافظات ومنها كربلاء لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم “.