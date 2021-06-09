نائب تصف اداء حكومة الكاظمي بالخجول ولا يرتقي لمستوى المسؤولية

المستقلة /- وصفت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، الاداء الحكومي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الخجول” و لايرتقي لمستوى المسؤولية، مشيرة إلى ان أداء الحكومة ليس بمستوى الطموح.

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “اداء حكومة الكاظمي خلال عامها الاول لم يكن بمستوى الطموح”، مبينة ان “أداء الحكومة كان ضعيفا ولا يرتقي إلى مستوى المسؤولية”.

وأضافت، أن “الحكومة غير جادة في مواجهة الازمات التي تعيشها البلاد”، مشددة على “ضرورة مواصلة مجلس النواب عمله في مراقبة ومحاسبة العابثين في السلطة التنفيذية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أكد في تصريح سابق، أن هناك مشكلة كبيرة لعدم أظهار نتائج اللجنان التحقيقية ، عازيا ذلك الى ضعف الحكومة.

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