نائب ترامب : جو بايدن أصبح أسوأ حاكم في تاريخ امريكا الحديث

المستقلة /- قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، على قناة فوكس نيوز إن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أصبح أسوأ حاكم في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وأضاف بينس في مقابلة مع “فوكس نيوز”: “أعتقد أن الرئيس بايدن أضر بأمريكا أكثر من أي رئيس في التاريخ الحديث.. ففي 14 شهرا، بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما. لدينا أسوأ أزمة على حدودنا في التاريخ الأمريكي. وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 70٪. والانسحاب الكارثي من أفغانستان، وسوء التعامل مع جائحة كوفيد.. والقائمة تطول”.

إلى ذلك، حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإدارة الحالية المسؤولية عن الوضع حول أوكرانيا، وعن زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار البنزين، معتبرا أن الرئيس جو بايدن “قتل الحلم الأمريكي”.

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