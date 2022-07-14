نائب : تحالف الفتح ليس له اطماع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن

المستقلة /- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم , الخميس , ان اعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم المشاركة في الحكومة او التنافس على منصب رئيس الوزراء تأكيد على ان التحالف ليس له أي طمع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن ، فيما اشار الى اقتراب الاطار من اختيار رئيس الوزراء.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان ” تصريح رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم رغبته بالتنافس على منصب رئيس الوزراء او مشاركة التحالف في الحكومة المقبلة هو رد صريح على القنوات الإعلامية الصفراء التي تحاول تأجيج الشارع وإظهار قادة التحالف بانهم يتقاتلون على المناصب , لذلك جاء قرار رئيس التحالف ليدحض تلك التقولات “.

وأضاف ان ” الإعلان عن المشاركة لايعني الانسحاب من العملية السياسية يل سيبقى تحالف الفتح داعما قويا للعملية السياسية , فضلا عن رغبته بعدم التدخل في اختيار الكابينية الحكومية المقبلة ” , كاشفا ان ” قوى الاطار التنسيقي قد اقتربت من اختيار رئيس الوزراء المقبل ” .

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعلن في وقت سابق، أنه ليس مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلال المرحلة ويرفض الترشيح للمنصب، فيما أكد انه لن يشارك في اية حكومة مستقبلية.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي

اخبار العراق

الخزرجي : قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية

اخر الاخبار

العراق يستحوذ على نصف صادرات الاردن التجارية

اخر الاخبار

تقرير: عثمان ديمبلي يوقع عقده الجديد مع برشلونة حتى عام 2024

اخبار العراق

مقتدى الصدر يوجه انصاره بعدم الرد على التسريبات المنسوبة للمالكي

اخر الاخبار

أمبر هيرد.. القضاء الأمريكي يرفض الاستجابة للطعن في الحكم الصادر ضدها

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القضاء الفرنسي يتهم حفيد “حسن البنا ” باغتصاب 4 سيدات

اخر الاخبار

الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم

اخر الاخبار

هام .. أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال

اخر الاخبار

مفاجأة صادمة .. إيلون ماسك سيكون مجبرا على شراء شركة تويتر

اخر الاخبار

أطعمة غير صحية.. في الواقع جيدة لك

اخبار العراق

نائب : تحالف الفتح ليس له اطماع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن

اخبار العراق

البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي

اخبار العراق

البنك المركزي : استمرار ارتفاع اسعار النفط يسهم بزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي

اخبار العراق

الخزرجي : قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية

اخر الاخبار

قمر الغزال يضيء سماء الوطن العربي

اخر الاخبار

الملح والصوديوم … سبباً للموت المبكر

اخر الاخبار

العراق يستحوذ على نصف صادرات الاردن التجارية

اخبار العراق

مقتدى الصدر : “لن ادخل في فتنة” بسبب التسريبات

اخر الاخبار

الفوضى تغرق سريلانكا و فرض حضر التجوال

اخر الاخبار

اليوم..  السويد تصدر الحكم على القاضي الإيراني الملقب بـ”جزار المعارضين”

اخر الاخبار

هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بالفنانة نرمين الفقي؟

اخر الاخبار

شاهد.. لحظة صفع مراسلة لـ طفل ضايقها على الهواء