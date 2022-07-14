نائب : تحالف الفتح ليس له اطماع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن

المستقلة /- اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد كريم , الخميس , ان اعلان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم المشاركة في الحكومة او التنافس على منصب رئيس الوزراء تأكيد على ان التحالف ليس له أي طمع بالسلطة بل يريد الحفاظ على وحدة الوطن ، فيما اشار الى اقتراب الاطار من اختيار رئيس الوزراء.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان ” تصريح رئيس تحالف الفتح هادي العامري بعدم رغبته بالتنافس على منصب رئيس الوزراء او مشاركة التحالف في الحكومة المقبلة هو رد صريح على القنوات الإعلامية الصفراء التي تحاول تأجيج الشارع وإظهار قادة التحالف بانهم يتقاتلون على المناصب , لذلك جاء قرار رئيس التحالف ليدحض تلك التقولات “.

وأضاف ان ” الإعلان عن المشاركة لايعني الانسحاب من العملية السياسية يل سيبقى تحالف الفتح داعما قويا للعملية السياسية , فضلا عن رغبته بعدم التدخل في اختيار الكابينية الحكومية المقبلة ” , كاشفا ان ” قوى الاطار التنسيقي قد اقتربت من اختيار رئيس الوزراء المقبل ” .

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري اعلن في وقت سابق، أنه ليس مرشحا لمنصب رئيس الوزراء خلال المرحلة ويرفض الترشيح للمنصب، فيما أكد انه لن يشارك في اية حكومة مستقبلية.