نائب: تأخر صرف الرواتب تؤثر بشكل مباشر على السوق

المستقلة /-رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية يؤثر بشكل مباشر على السوق، مبينا أن أغلب الأسر تعتمد على الرواتب لتغطية متطلباتها اليومية.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية يؤثر بشكل سلبي في حجم الطلب الاستهلاكي في السوق ويؤدي إلى زيادة حجم الركود والكساد الاقتصادي الذي ينتعش من رواتب الموظفين.

وأضاف أن الوضع المالي في البلاد معقد جدا ويحتاج إلى تنظيم وتنويع مصادر الاقتصاد عبر مساهمة أوسع للقطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر أمرًا حيويًا للتقليل من تعرض العراق للصدمات الداخلية والخارجية.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، أكد الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، أن الدولة في الوقت الحالي تمتلك ما يقارب 25 مصدر إيراد مالي، لافتا إلى أن ثلاثة مصادر كافية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى.

وقال حمه، إن العراق يبيع النفط شهريا بحدود 3 مليار دولار، بالتالي هذه الأموال مع المصادر الأخرى كافية لتأمين ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى.

وأضاف، أن الحكومة لديها ما يقارب 25 مصدر مالي من بينها إيرادات الضريبة والمنافذ وإيجارات عقارات الدولة، مبينا أن البلد بإمكانه أن يتجاوز أزمته الحالية في حال تمت إدارة تلك المصادر بالشكل الصحيح والسليم.

وأقر مجلس النواب، خلال الشهر الجاري، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة التي استمرت منذ نحو شهرين.

وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وكان البرلمان قد أقر في 24 حزيران الماضي مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.