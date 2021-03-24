نائب: بيان السفير الامريكي  للانتخابات أظهر مشاعر الكراهية للأحزاب

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب عضو تحالف الفتح النيابية النائب حامد الموسوي ، مساء الاربعاء، وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية اتخاذ اقصى التدابير الدبلوماسية الفورية لتصريحات السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر والتي عدها “منتهكة للسيادة العراقية”.

وقال الموسوي لـــــ ( المستقلة ) إن “بيان السفير الامريكي تضمن تدخلات سافرة في مسار الانتخابات القادمة ، وإظهار مشاعر الكراهية والوعيد للأحزاب الحالية الحاكمة ، وتهديد المراقبين الدوليين لأنهاء وجودهم السياسي “.

وأوضح إن “بيان تولر ، مكتوب بطريقة تريد خلط الاوراق واثارة الفوضى السياسية ومحاولة استخدام ورقة المراقبين الدوليين في تغيير مسار الانتخابات لصالح عملائه “.