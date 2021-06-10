نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، ان الجو العام والتحركات والتحالفات الحالية لاتخدم المصالح الاميركية، لافتا الى ان واشنطن بدأت تتحرك باتجاه تغيير البوصلة لصالحها من خلال سعيها لتأجيل الانتخابات المبكرة الى موعد اخر.

وقال الفايز في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “اميركا تدعم حكومة الكاظمي، وقد وجدت ان التحالفات الجديدة والتحركات الجارية لاتصب في صالح الحكومة والتوجه الاميركية”.

واضاف ان “اميركا تقف بالضد من اجراء الانتخابات المبكرة، من اجل تحقيق غاية معينة بحيث يغير اتجاه البوصلة نحو سياستها ومساعيها لتغيير موعد الانتخابات الى اشعار اخر”.

وأوضح الفايز، ان “الجو العام لايخدم اميركا خصوصا ان واشنطن رصدت تحركات فعلية من قبل بعض التحالفات لاتخدم مصالحها وبالتالي فهي تتحرك باتجاه تأجيل موعد الانتخابات من اجل المجيء بكابينة كالموجودة حاليا بهدف خدمة مصالحها”.