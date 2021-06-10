نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عامر الفايز، ان الجو العام والتحركات والتحالفات الحالية لاتخدم المصالح الاميركية، لافتا الى ان واشنطن بدأت تتحرك باتجاه تغيير البوصلة لصالحها من خلال سعيها لتأجيل الانتخابات المبكرة الى موعد اخر.

وقال الفايز في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “اميركا تدعم حكومة الكاظمي، وقد وجدت ان التحالفات الجديدة والتحركات الجارية لاتصب في صالح الحكومة والتوجه الاميركية”.

واضاف ان “اميركا تقف بالضد من اجراء الانتخابات المبكرة، من اجل تحقيق غاية معينة بحيث يغير اتجاه البوصلة نحو سياستها ومساعيها لتغيير موعد الانتخابات الى اشعار اخر”.

وأوضح الفايز، ان “الجو العام لايخدم اميركا خصوصا ان واشنطن رصدت تحركات فعلية من قبل بعض التحالفات لاتخدم مصالحها وبالتالي فهي تتحرك باتجاه تأجيل موعد الانتخابات من اجل المجيء بكابينة كالموجودة حاليا بهدف خدمة مصالحها”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

النزاهة : ضبط مُعاملات قروضٍ لم يتمّ تسديدُ ‏مبالغها المُستحقَّة

اخر الاخبار

مدارس “قدموس” تقدم طرق مبتكرة للتعليم في ظلً الإغلاق بسبب كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع حاد في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

تراجع أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي

اخر الاخبار

الرافدين : صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

اخبار العراق

الداخلية : وجود جهات رقابية تتابع اجراءات اجهزة الشرطة خلال التحقيقات

اخبار العراق

نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

اخبار العراق

نائب : امريكا بدأت تتحرك لتغيير البوصلة لصالحها من خلال تأجيل الانتخابات

اخبار العراق

محلل : حكومة الكاظمي منحت اقليم كردستان ضوء اخضر لانتهاك الدستور

اخبار العراق

الاسكان : انجاز مشروع مبنى التقييس والسيطرة النوعية في محافظة البصرة

اخبار العراق

التحالف الدولي : نجري تحقيق في حادثة الطائرة دون طيار في بغداد

اخبار العراق

طقس العراق : الأجواء صيفية مع إنخفاض طفيف بدرجات الحرارة

اخبار العراق

التربية تعلن استعدادها للأمتحانات النهائية لمرحلتي الابتدائي والثالث المتوسط

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة المخزونات الامريكية

رياضية

برشلونة يثق في قدرته على ضم هذا اللاعب

رياضية

نجوم ريال مدريد عرقلوا التعاقد مع كونتي

اخر الاخبار

فيديو.. أرملة سعيد صالح الثانية تكشف تفاصيل صادمة عن زواجهما