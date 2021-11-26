نائب المحافظ يدعو الى جعل كربلاء مدينة طبية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي الى جعل كربلاء مدينة طيبة بالإضافة الى كونها مدينة دينية وسياحية .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “الدعوة جاءت لكثرة الزخم الحاصل على المستشفيات الاهلية والحكومية من خارج وداخل كربلاء ، لاسيما مستشفى الاورام السرطانية الذي تبنته العتبة الحسينية ، إضافة الى مراكز طبية متقدمة “.

وأوضح إن ” كربلاء تجاوز التعداد السكاني الى مليونين وربع المليون وبالتالي تحتاج الى مستشفيات كثيرة “.

يذكر إن محافظة كربلاء يوجد فيها مستشفى حكومي عام في المحافظة ، إضافة الى خمسة مستشفيات اهلية ، الكفيل ، وزين العابدين ، والحجة ، والعباس ، وميثم التمار ، فضلا عن مستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية الذي يعالج الزائرين والفقراء والمتعففين مجانا “.