نائب المحافظ يدعو الى جعل كربلاء مدينة طبية

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي الى جعل كربلاء مدينة طيبة بالإضافة الى كونها مدينة دينية وسياحية .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ،  إن “الدعوة جاءت لكثرة الزخم الحاصل على المستشفيات الاهلية والحكومية من خارج وداخل كربلاء ،  لاسيما مستشفى الاورام السرطانية الذي تبنته العتبة الحسينية ، إضافة الى مراكز طبية متقدمة “.

وأوضح إن ” كربلاء تجاوز التعداد السكاني الى مليونين وربع المليون وبالتالي تحتاج الى مستشفيات كثيرة “.

يذكر إن محافظة كربلاء يوجد فيها مستشفى حكومي عام في المحافظة ، إضافة الى خمسة مستشفيات اهلية ، الكفيل ، وزين العابدين ، والحجة ، والعباس ، وميثم التمار ، فضلا عن مستشفى السفير التابع للعتبة الحسينية الذي يعالج الزائرين والفقراء والمتعففين مجانا “.

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