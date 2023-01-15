نائب : الكتل الكبيرة تقف الى جانب استمرار السوداني في المنصب

المستقلة/- اكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، ان الكتل والتحالفات الكبيرة تقف الى جانب استمرار السوداني في المنصب وعدم التوجه نحو الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان خطوات السوداني خلال فترة وجيزة لاتتجاوز ثلاثة اشهر تدفع لبقائه في السلطة رغم تأكيده على إمكانية اجراء الانتخابات المبكرة في حال اريد لها ان تجري.

وقال الزبيدي قي تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكتل الكبيرة كدولة القانون وتحالف الفتح وتحالفات أخرى تقف الى جانب بقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في المنصب وعدم اجراء الانتخابات المبكرة”.

وأضاف ان “بعض الكتل الصغيرة تقف الى جانب التوجه نحو اجراء الانتخابات المبكرة، بهدف الحصول على أصوات اكثر مما حصلت عليه في الدورة الحالية، الا ان الامر غير ممكن في الفترة الراهنة، خصوصا ان هناك خطوات إيجابية للسوادني خلال اقل من 3 اشهر من وجوده في السلطة”.

وبين الزبيدي ان “الكثير من الإجراءات التي اتخذها السوداني تصب في مصلحة العراق خلال وجوده في السلطة ومنها الملف الخدمي والجانب السكني والشؤون الاجتماعية وتوجهه لاصلاح وتطوير واقع الكهرباء إضافة الى التعيينات وتحريك الكثير من المشاريع خلال الفترة المذكورة وهو مايدفع الى استمراره بالمنصب وعدم الذهاب الى الانتخابات المبكرة”.

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