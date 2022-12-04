نائب: القطاع الخاص تعرض لإهمال كبير من الحكومات المتعاقبة

المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب عن اشراقة كانون البرلمانية زهير شهيد عبد الله الفتلاوي  ، إن القطاع الخاص تعرض لإهمال كبير من الحكومات المتعاقبة إذ عمدت أطراف متنفذة إلى فتح الباب أمام الاستيراد من دون رقابة  وفقا لمصالحها الخاصة .

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاحد ،  عقب زيارته مشروع استثماري لإنتاج الدواجن واللحوم الذي تنفذه شركة صحارى كربلاء ، إن “هذا الباب تسبب في انحسار الإنتاج المحلي ، الأمر الذي ظهرت تأثيراته لاحقا على الوضع الاقتصادي للبلد  الذي تحول إلى اقتصاد ريعي ” .

وأوضح إن “تبسيط الإجراءات للمستثمرين وفق القانون وترك ابتزازهم يخلق بيئة استثمارية جاذبة في كل المجالات الزراعية والسياحية والتأمين والمطاحن والقطاعات الانتاجية الاخرى  ” .

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