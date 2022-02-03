نائب : الطريق اصبح مغلقا امام التحالف مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

المستقلة /- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الطريق اصبح مسدود امام التحالف مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لافتا الى ان الامل لم يعد موجود لتشكيل الحكومة التوافقية بين الأطراف المذكورة.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الكثير من الاخوة كان يعول على المحكمة الاتحادية بشأن تأجيلها لحسم بعض القضايا، معتقدين ان التأجيل هو من اجل اتاحة الفرصة لتسوية الأمور بين الأطراف السياسية والخروج من الازمة الراهنة”.

وأضاف ان “المحكمة الاتحادية اجلت بعض القضايا واخرها الدعوى المقامة من النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني، من اجل الوصول الى نتيجة قانونية للبت بها، وبالتالي فأن التأجيل لم يكن الهدف منه حسم التحالفات والتفاهمات خصوصا مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.

وبين ان “الطريق مازال مسدود ولايوجد هناك بصيص امل للدخول الى البرلمان وتشكيل حكومة توافقية مابين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.