نائب الرئيس الأفغاني: لن أنحني أمام طالبان

المستقلة /- أعلن أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني أنه باق في بلاده مع شعبه، مؤكدا أنه لن ينحني أمام “طالبان”.

وكتب صالح على “تويتر”: “على أرضي. مع الشعب. لسبب وهدف. بإيمان راسخ بالصلاح. شرعيتنا هي مقاومة القمع المدعوم من باكستان والديكتاتورية الوحشية”.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق أنه “قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة”، وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا.

وقال: “نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الكاظمي يصل إلى نينوى على رأس وفد وزاري

اخر الاخبار

مشاكل صحية تعود اسبابها إلى الغدة الدرقية

اخبار الاردن

الاردن : نتائج التوجيهي متاحة الآن – رابط

اخر الاخبار

فوائد بذور الكتان

اخبار الاردن

دُخّان حرائق القدس يظهر من المدن

اخر الاخبار

الرئيس الأفغاني يغادر البلاد وطالبان على ابواب كابول

اخر الاخبار

وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش يناقشون زيارة عاشوراء في كربلاء

اخر الاخبار

وزير الداخلية ورئيس اركان الجيش يناقشون زيارة عاشوراء في كربلاء

اخبار العراق

اعتقال ستة أشخاص في كربلاء بتهمة الاتجار بالبشر

اخر الاخبار

شرطة كربلاء المجتمعية توقف ثلاث  حالات ابتزاز إلكتروني

اخر الاخبار

كيف يمكن لنا أن نساعد شبابنا على تجاوز التحديات؟

اخر الاخبار

“الخبز المقدس” في مهرجان  “دمز” الكوري الجنوبي

اخر الاخبار

التوجه السياسي لدى الشباب في رواية عاشقة من كنزاربا

اخبار العراق

الهجرة تبحث مع مستشارية الأمن الوطني و العمليات المشتركة تسهيل عودة وإدماج النازحين

اخبار العراق

مسح متكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق

اخبار العراق

صحيفة : الاحزاب تبتكر وسائل مخادعة من خلال زج مرشيحها على انهم مستقلين

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه لاستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها