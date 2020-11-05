نائب : الحكومة ملزمة بتوفير رواتب الموظفين والمواطن لا يتحمل فشل سياساتها

المستقلة / – اكد عضو اللجنة المالية النيابية عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري على عدم اقحام رواتب الموظفين باية ازمة مالية تمر بها الحكومة.

وقال في بيان صحفي تلقت المستقلة نسخة منه ان : الحكومة ملزمة قانونا بتوفير رواتب الموظفين وبطرق مختلفة ولايمكن تحميل المواطن فشل سياسات حكومية بتوفير حق من حقوق المواطن.

واضاف الجبوري ان الحكومة تتهرب من فشلها بقانون اقتراض قاس على الدولة سيدفع ثمنها المواطن اجلا ام عاجلا .

وشدد على ان البرلمان لن يصوت على قانون اقتراض بالمبلغ الحالي التي تطلبه الحكومة 41 تريليون دينار وسيعمل البرلمان على تقليله الى النصف اقل او اكثر قليلا من اجل الاسراع بصرف الرواتب.

ومن المقرر ان يبدا البرلمان بجلسته غدا السبت القراءة الثانية لقانون الاقتراض المقدم من الحكومة.