نائب : الجيش العراقي ليس بمستوى توفير الحماية والدفاع عن البلاد

المستقلة/- قال النائب في البرلمان العراقي سوران عمر، يوم الاثنين، إن وزير الدفاع ثابت العباسي ورئيس أركان الجيش الفريق عبد الامير يارالله أكدا ان الجيش العراقي ليس بمستوى توفير الحماية والدفاع عن البلاد.

وقال عمر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “مجلس النواب العراقي اجتمع مرتين بشأن الهجومين التركي والإيراني وقدمت نتيجة الاجتماع إلى وزير الخارجية العراقي وكان مجلس الأمن الوطني حاضرا أيضا في الاجتماع، وأدانت جميع الأطراف الهجمات، لكن جهود الأمن وجهود أخرى لم تتجاوز مستوى الإدانة”.

واضاف، ان “الاجتماع الثاني للبرلمان تناول هجمات إيران على مقرات أحزاب شرق كوردستان، وانتهى هذا الاجتماع دون نتائج فهذا يؤكد ان العراق لا يمكنه حماية سيادته وكرامته، حيث تمت دعوة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى مجلس النواب، وقالا بوضوح إن الجيش العراقي ليس بمستوى حماية نفسه، وبذريعة وجود القوات المعارضة، يمكن للدول المجاورة عبور الحدود بسهولة”.

وتابع، “للأسف فإن دول الجوار لا تحمي المدنيين واللاجئين في المخيمات”.

وتطرق النائب سوران عمر إلى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء الهجمات، وقال “حاولنا عدّ المواطنين الضحايا كشهداء وفي الوقت نفسه، طالبنا بتعويضهم، وقدمنا ​​هذا الطلب رسميا إلى الحكومة وقيادة البرلمان العراقي وزار ممثلو الضحايا مجلس النواب العراقي في الايام الماضية وقدمنا الدعم لهم”.

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