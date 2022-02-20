نائب : التفاهم وتقديم بعض التنازلات الحل للخروج من الانسداد السياسي

المستقلة/- اكدت بعض الأطراف السياسية ان الخروج من الازمة الحالية وانهاء حالة الانسداد السياسي مرهون بالتوافقات والتفاهمات وكذلك التنازل من قبل بعض الأطراف من اجل المضي بتشكيل الحكومة.

وقال النائب السابق عن تحالف الفتح عدي حاتم في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،ان “البيت الشيعي بالإمكان ان يعود لقوته من خلال التفاهم مابين الاطار والتيار والدخول للعملية السياسية ككتلة واحدة، من خلال التفاهم وتقديم بعض التنازلات مابين الطرفين خدمة لمصالح المكون والمحافظات الوسطى والجنوبية وحفاظا على البيت الشيعي”.

من جهة اخرى، اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،ان “الظرف الراهن يتطلب التوافق بين الأطراف السياسية من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي بعيدا فرض الارادات من اجل تكوين حكومة قوية”.

من جانب اخر، بين عضو الاطار التنسيقي تركي العتبي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، ان “هناك توافقات وتفاهمات سياسية يجري الاعداد لها من اجل تشكيل الحكومة، حيث تتطلب المرحلة هذا الامر من اجل تشكيل الحكومة المقبلة التي قد يكون الاطار التنسيقي جزء من أركانها الأساسية”.