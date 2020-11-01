نائب : التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب

المستقلة / -اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري :”ان التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب لايمكن القبول به ، في ظل وضع مأساوي يعيشه ملايين العراقيين جراء هذا التأخير “.

وقال الجبوري في بيان صحفي :” ان الحكومة ، رغم تصريحاتها وبياناتها الخاصة بعدم القدرة على توفير الرواتب بسبب انخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا ، تقوم بشكل مستمر بصرف اموال ، دون النظر الى حاجة الناس الملحة والاكثر احتياجا “.

واعتبر مايحصل حالة سلبية تسجل على هذه الحكومة وجهاتها المعنية ، زعزعت ثقة المواطن بها بعد ان بنى امالا على قدرتها بانتشاله من واقعه لواقع افضل.