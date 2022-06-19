نائب: البرلماني هو عين المجتمع على الحكومة

المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب فراس المسلماوي، إن البرلماني هو عين المجتمع على الحكومة ولا يمكنه بمفرده أن يكون محيطا بكل مهامه ما لم يسانده المجتمع في التواصل وإيصال المعلومة.

واوضح المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الأحد، عقب مشاركته ندوة حوارية ( العلاقة بين صانع القرار والمجتمع المحلي، آليات الارتقاء ومعوقات التطوير) في مكتب البرلمان بالمحافظة ، إن ” البرلمان ينهل تشريعاته من حاجة المواطنين وأفكارهم “.

وأضاف إن ” النظام الديمقراطي يشرك المواطن في صناعة القرار من خلال مجلس النواب “.