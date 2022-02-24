نائب : الاطار التنسيقي سيعلن عن تحالف الثبات الذي سيضم نحو 130 نائباً

المستقلة /- رهنت اطراف سياسية احباط المخطط الخارجي لتفتيت البيت الشيعي وتقسيمه بذهاب الاطار التنسيقي نحو تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، مؤكدة ان تقديم التنازلات مابين كتل المكون الواحد والتفاهم فيما بينها سيقود الى تشكيل حكومة قوية.

وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد حسن في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاطار التنسيقي سيعلن عن كتلة تحالف الثبات الذي سيضم نحو 130 نائباً لتكوين الكتلة الأكبر، للمشاركة في السلطة”.

من جانب اخر، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “مشروعا خارجيا تقوده بعض الدول يهدف الى شق البيت الشيعي واحداث الانقسام داخله، لافتا الى ان جلوس العقلاء من الاطار والتيار لحلحلة الأمور كفيلة بانهاء هذه المخططات وافشال محاولة احداث الاقتتال الشيعي – الشيعي”.

من جهة أخرى، بين النائب عن كتلة صادقون احمد رحيم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك محاولات خارجية لتنفيذ مشروع سياسي داخل العراق وقيادة البلاد نحو التطبيع عن طريق تقسيم البيت الشيعي، حيث ان ذهاب اطراف المكون الواحد نحو الكتلة الأكبر واجراء التفاهمات بينهما سيكون بمثابة القضاء على هكذا مخطط”.