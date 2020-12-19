نائب : اقرار قانون شركة النفط الوطنية سيعيد التفاوض مع جولات التراخيص

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة  / – يعرضُ مجلس النواب اليوم السبت، مشروع قانون شركة النفط الوطنية على جدول الاعمال لمناقشته للمرة الثانية، بينما ترى لجنة الطاقة النيابية ان اقراره يدفع باتجاه اعادة التفاوض مع شركات جولات التراخيص.

وافاد عضو اللجنة النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي في  تصريح  لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، بان «اقرار قانون شركة النفط الوطنية، تأخر بسبب بعض الخلافات السياسية مع اعتراض المحكمة الاتحادية على بعض فقراته».

واضاف ان «الاعتراضات على القانون كانت في تأسيس آليات صندوق الاجيال من ارباح الشركة والذي يتضمن بناء مدارس ومستوصفات وتطوير الشباب والتعليم، ناهيك عن اعتراض المحكمة الاتحادية على 14 مادة من فقرات القانون».

وبين ان «المجلس يعمل على التعديل في المواد المعترض عليها من خلال المناقشة الثانية للقانون ومن ثم يقرأ قراءة ثانية ونمضي بالتصويت عليه»، مشيرا الى ان «بعض المواد لم تعترض عليها المحكمة الاتحادية».

واشار العقابي الى ان “وزارة النفط كانت لها وجهة نظر بتحديد الخدمة الافتراضية لمدير عام شركة النفط الوطنية بـ 20 عاما، الا ان تحالف سائرون يرفض هذا الرأي ويفضل ان تكون الخدمة الفعلية للمدير العام 25 سنة فعلية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

لجنة تحقيق برلمانية تتقصى اسباب عدم انجاز مطار كربلاء

اخبار العراق

بعد توقفه لاكثر من عام ..الاسكان تستأنف العمل بمشروع ماء النهروان

اخبار العراق

تعرف على اسباب تأخير ارسال موازنة 2021 الى البرلمان

اخبار العراق

الامن النيابية : لدى الحكومة خطة لتنويع مصادر السلاح

الاخبار

طارق حرب: ظهور البرلمانيين على شاشات التلفاز ادى الى فوضى اقتصادية

اخبار الاردن

مباحثات أردنية مصرية فلسطينية بالقاهرة

اخر الاخبار

اجراء دراسة توضح مدى انتشار كورونا بين الأردنيين