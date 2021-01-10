نائب أردني يترحم على “حاتم علي” تحت القبة

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- ترحم النائب محمد الظهراوي على المخرج والفنان السوري الذي رحل تاركاً خلفه إثراً كبيرا للقضية الفلسطينية.

ووجه الظهراوي تحيه للفنان السوري حاتم علي وأسره مسلسل التغريبة الفلسطينية الذين وثقوا تاريخ فلسطين بالعقول الأردنية، على حد تعبيره.

وقال الظهراوي: “قضية فلسطين والقدس في أعناق الهاشميين، ومتواجدة في كل خطابات الملك”.

وطالب الظهراوي من وزير الزراعة الرد على وزير الزراعة الإسرائيلي وكذلك الأمر طلب من وزير الصحة الرد على المسؤولين الإسرائيلين.

وشكر الظهراوي جميع النواب بعد أن تواجدت “فلسطين” في جميع كلماتهم قائلا: “لا يوجد منزل نائب لا تتواجد فيه خريطة فلسطين”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تصرف مفاجئ من “علي يوسف” بعد أنباء زواجه من هند البلوشي

اخبار العراق

وفاة شرطي واصابة 42 عنصرا امنيا بتظاهرات الناصرية

اخر الاخبار

ممثل سوري يحدث ضجة بتغير ملامح وجه

اخبار العراق

العراق يرفع أسعار مبيعات النفط الخام إلى أسيا

اخر الاخبار

نائب أردني يترحم على “حاتم علي” تحت القبة

اخر الاخبار

الأردن : أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي

اخر الاخبار

فيديو.. رامي صبري يتحدى عمرو دياب والسبب أغنية

اخر الاخبار

فيديو.. رامي صبري يتحدى عمرو دياب والسبب أغنية

اخر الاخبار

إليسا تنشر صورة صادمة لجنود لبنان.. وتعلق: عسكر على مين

اخر الاخبار

بيان شديد اللهجة من البحرين ضد قطر بعد احتجاز بطل كمال الأجسام

اخر الاخبار

برئاسة هنية| وفد من “حماس”  يلتقي أمير قطر ويهنئه بالمصالحة الخليجية

اخر الاخبار

كوبا تختبر لقاح مضاد لكورونا في ايران

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الجزائري السابق يعترف ببيع سبائك ذهبية في السوق السوداء

اخبار مصر

الخارجية المصرية تعلن اخفاق اجتماع سد النهضة بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات

اخر الاخبار

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية

اخبار مصر

رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف

اخبار العراق

نائب: جهة سياسية تسعى لتحويل مستشفى التركي في كربلاء الى الاستثمار