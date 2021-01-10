نائب أردني يترحم على “حاتم علي” تحت القبة

المستقلة /- ترحم النائب محمد الظهراوي على المخرج والفنان السوري الذي رحل تاركاً خلفه إثراً كبيرا للقضية الفلسطينية.

ووجه الظهراوي تحيه للفنان السوري حاتم علي وأسره مسلسل التغريبة الفلسطينية الذين وثقوا تاريخ فلسطين بالعقول الأردنية، على حد تعبيره.

وقال الظهراوي: “قضية فلسطين والقدس في أعناق الهاشميين، ومتواجدة في كل خطابات الملك”.

وطالب الظهراوي من وزير الزراعة الرد على وزير الزراعة الإسرائيلي وكذلك الأمر طلب من وزير الصحة الرد على المسؤولين الإسرائيلين.

وشكر الظهراوي جميع النواب بعد أن تواجدت “فلسطين” في جميع كلماتهم قائلا: “لا يوجد منزل نائب لا تتواجد فيه خريطة فلسطين”.