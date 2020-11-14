نائبة عن حزب ماكرون تسعى لمنع متاجر بيع الحجاب في فرنسا

نائبة عن حزب ماكرون تسعى لمنع متاجر بيع الحجاب في فرنسا

المستقلة.. قالت وسائل إعلام فرنسية إن النائبة البرلمانية عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” أورور بيرجيه تسعى إلى التقدم بمشروع قانون يحظر عرض وبيع ملابس الفتيات المحجبات في البلاد.

وكانت بيرجيه قد غردت على حسابها في تويتر قائلة إنه “لا يجب أن تتواجد مثل تلك المحلات لأن فتياتنا لا يجب أن تكون محجبات”. ثم أضافت “تحرر الأطفال وتعلم حريتهم وسلامة أجسادهم لا يمر عبر حجاب الفتيات”.

وأثارت التغريدة جدلاً واسعاً.

وكانت النائبة قد طالبت في أكتوبر – تشرين الأول الماضي بمنع حجاب الفتيات اللاتي لم يبلغن الثامنة من العمر.

كذلك سعت بيرجيه العام الماضي لحظر ارتداء الحجاب على النساء أثناء مرافقتهن أبنائهن وبناتهن إلى المدارس وهو الاقتراح الذي واجه حملة اعتراض كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وبيرجي هي نائبة ممثلة لبلدية إيفلين عن حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2016.