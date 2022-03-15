نائبة عراقية بالبرلمان تتعرض للتهديد بالقتل من قبل زميلها

المستقلة /- ظهرت البرلمانية العراقية، عائشة المساري، في مقطع فيديو اشارت فيه أن زميلها في مجلس النواب، علي الساعدي، هددها بالقتل خلال تواجدهما للإطلاع على خدمات إحدى مناطق العاصمة.

الجدير بالذكر ان مشادة كلامية وشجار اندلع بين النائبين المذكورين وحمايتهما في منطقة بوب الشام”، في العاصمة بغداد، نتيجة محاولة نسب كلا النائبين نجاح بعض المشاريع المنجزة في المنطقة إلى نفسه وكتلته، حسب ما أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين.

وفي حديث للسومرية نيوز، قالت النائب عائشة المساري، إنها تعرضت لاعتداء من قبل النائب علي الساعدي، في بوب الشام، وانسحبت من المنطقة لتدارك الأمر، وبعدها خرجت في مقطع فيديو تؤكد فيه تعرضها للتهديد بالقتل من قبل زميلها.

وبدوره أصدر النائب علي الساعدي، بيانا توضيحياً بشأن الشجار الذي حصل مع النائب عائشة المساري، في منطقة بوب الشام شمالي بغداد، وقال: “نعرب عن استغرابنا الشديد من الكلام الذي صدر عبر مقطع فيديو للزميلة النائب عائشة المساري وهي تتحدث بكلام غير حقيقي”، مؤكدا ان علاقة ودية طيبة تربطهما، وهذا ما تشهده اللقاءات السابقة وزياراتهما المشتركة لعدد من المناطق وحضور الفعاليات والمناسبات حسب تعبيره.

 

 

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