نائبة تطالب بالإسراع بتنفيذ استثمار الصين في المثنى مؤكدة سيخرجها من فقرها

نائبة تطالب بالإسراع بتنفيذ استثمار الصين في المثنى مؤكدة سيخرجها من فقرها

المستقلة /- طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية , الحكومة والجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ استثمار الشركات الصينية في محافظة المثنى , مبينة ان الحجم الاستثماري للصين سيخرج المحافظة من فقرها.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين , ان لجنتها “تدفع بقوة الحكومة وهياة الاستثمار الى الإسراع بتفعيل الاتفاقية الاستثمارية مع الشركات الصينية وبالأخص استثمارتها في محافظة المثنى الفقيرة”.

وأضافت ان “قيمة الاستثمار الصيني في محافظة المثنى سيبلغ 20 مليار دولار لانشاء مشاريع استراتيجية مهمة في المجال الصناعي والطاقة”، داعية الى “دفع الشركات بأسرع وقت لتنفيذ المرحلة الأولى والتي تقدر بـ 5 مليارات”.

وأشارت جودت ان ” إقامة تلك المشاريع في المحافظة سينهي حالة الفقر إضافة الى توفير الاف فرص العمل وبذلك سيتم تقليل حجم نسبة البطالة في البلاد ” .(النهاية)