نائبة تشبه قانون الجرائم المعلوماتية بقانون مكافحة الارهاب

المستقلة /- وصفت عضو لجنة الإعلام والاتصالات ريزان شيخ دلير، قانون الجرائم المعلوماتية المطروح للتصويت في مجلس النواب بأنه استنساخ للعقوبات الواردة في قوانين نافذ أخرى ومنها قانون مكافحة الارهاب.

وقالت دلير في بيان إن قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر،ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي،وبهذه الحالة فاننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة.

وأضافت بأن الحكومة يجب أن تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم،خصوصاً ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلاً من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد.