نائبة :ارتفاع سعر الدولار يدفع بأقتصاد العراق لأن يكون شبيها لإيران ولبنان

المستقلة / علي النصر الله / … كشفت رئيس كتلة المنتج الوطني النيابية النائبة ابتسام الهلالي ، اليوم الاحد ، إن ” انهيار العملة العراقية وارتفاع سعر الدولار قد يدفع العراق بأن يكون شبيها للوضع الاقتصادي في جمهوريتي إيران ولبنان “.

وقالت الهلالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” هذا الارتفاع أثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية “.

وطالبت رئيسي الوزراء ومجلس النواب بالتدخل وعقد جلسة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع “.