نائبا لملك الأردن ..الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك -(بترا)

المستقلة/- أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، أن الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية، نائبًا للملك عبد الله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

يُذكر أن الأمير فيصل بن الحسين بن طلال من مواليد 11 تشرين الأول/أكتوبر 1963، وهو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال.

وحصل الأمير فيصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش العربي الأردني حتى 26 كانون الأول/ديسمبر 2017.

ويرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تُعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن

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