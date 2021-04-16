مُنكر كورونا مات بالفيروس ..بعد خطأين قاتلين

المستقلة /… توفي أحد أشهر مؤيدي نظريات المؤامرة، والمشككين بخطورة فيروس كورونا المستجد، من جرّاء إصابته بكوفيد-19، عقب استضافته لتجمعين في الشهر الماضي.

وثبتت إصابة هانز كريستيان غاردر بفيروس كورونا المستجد عقب وفاته في 6 أبريل الجاري، في بلدة غران الواقعة شمال العاصمة النرويجية أوسلو.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية، أن هانز البالغ من العمر 60 عاما، استضاف تجمعين غير قانونين في منزله يومي 26 و27 مارس.

ووفق تقارير، فقد ثبتت إصابة العديد من الحاضرين للتجمعين بفيروس كورونا، وقاموا على الأغلب، بنقل الفيروس إلى جهات اتصالهم الوثيقة.

وقالت صحيفة “هادلاند” المحلية، إن 12 شخصا على الأقل ثبتت إصابتهم بالفيروس بعد حضور التجمعين، في حين تعمل الشرطة الآن على تحديد العدد الإجمالي للحضور، لمعرفة العدد الحقيقي للمصابين بكوفيد-19.

ويعد هانز أحد منظري نظريات المؤامرة البارزين، حيث ادعى في أكثر من ظهور تلفزيوني أن فيروس كورونا لا يعد أقوى من الإنفلونزا الموسمية.

كذلك دعا هانز الهيئات الصحية في بلاده للتوقف عن تخويف المواطنين في كوفيد-19، وعدم المبالغة في التعامل مع الوباء، كما أطلق حملات مناهضة للتطعيم، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

جدير بالذكر أن النرويج سجلت 106 آلاف إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء، هذا إلى جانب 706 حالة وفاة. (النهاية)

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