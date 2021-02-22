مي عمر تكشف عن تصوير الجزء الثاني من “لؤلؤ” بعد رمضان

المستقلة/- كشفت النجمة المصرية مي عمر عن استعدادها لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “لؤلؤ” بعد شهر رمضان المقبل.

وجددت مي عمر، في تصريح لمجلة “سيدتي نت” عدم رضاها عن نهاية الجزء الأول من المسلسل بالقول” لا تعجبني أنا شخصياً أيضاَ، لأن ليس منطقياً انتصار الشر ولو بالتضحية بحياة أفضل داعم للؤلؤ واعترافه بحبه الخالص حفاظاً لحياتها أن يكون مصيره السجن”.

وأضافت “ونزولاً على رغبة المشاهدين، سنبدأ تصوير الموسم الثاني من لؤلؤ بعد رمضان إن شاء الله، حيث ستكون هناك أحداث شيقة يُسَرُّ بها الجمهور الذي تابع المسلسل بشكل مكثف، وهذا بالطبع شيء يفرحني، وأنا سعيدة بهذه التعليقات وبإشادة الجمهور بالمسلسل، وذلك أزف إليهم هذا الخبر”.

يذكر أن مسلسل “لؤلؤ” بطولة مي عمر وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، وسلوى عثمان، وهيدي كرم، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وملك أحمد زاهر وغيرهم، وهو قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران، وأشرف على الإخراج محمد سامي.

وكانت حلقات المسلسل قد لاقت اهتماماً لافتاً من قبل الجمهور المصري والعربي، ليس فقط لأنّه أول بطولة مطلقة لمي عمر، ولكن أيضاً بسبب أحداث العمل التي نالت إعجاب البعض، لكنّها صدمت البعض الآخر، واعتبروا أنّ الأحداث ليست منطقية، كما تَصَدّرت عدة حلقات التريند بسبب المشاهد والأحداث المثيرة التي لفتت انتباه الجمهور.

 

المصدر: سيدتي

 

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