مي العيدان تطلب الدعاء لفنانة أصيبت بالشلل

المستقلة /- نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مجدداً مقطع فيديو قديم للفنانة المصرية منى عبد المجيد التي كانت تعيش في الكويت. وظهرت الأخيرة وهي تتحدث عن فترة مرضها ومعاناتها بعد إصابتها بالشلل بسبب عمليات التجميل.

لم يتجاوز الفيديو 20 ثانية، وأعربت منى خلاله عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها: “الناس بيحسبوني ميتة، ركبت الطيارة لاقيت الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم مش انتي منى عبدالمجيد؟. قلت آه أنا، قالوا والله طيب ليه بيقولوا انك ميتة”.

ورداً على أن عمليات التجميل هي السبب قالت منى: “كل اللي عملته في خدي إني خدت إبر كولاجين. وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر”.

ويشار إلى أن منى عبد المجيد شاركت في عدد من الأعمال الخليجية. أبرزها: “عديل الروح، الإمبراطورة، بو هباش، أم البنات، للحياة ثمن”.

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