ميناء أم قصر مستمر بالعمل رغم اغلاق المتظاهرين لبوابته

المستقلة/- اغلق متظاهرون من أنصار التيار الصدري، مساء الإثنين، ميناء أم قصر؛ أحد أكبر الموانئ العراقية.

ونقل موقع (العين الإخبارية) عن المتحدث الإعلامي باسم وزارة النقل حسين الخفاجي قوله “مجموعة من المتظاهرين قاموا مساء اليوم بإغلاق بوابة ميناء أم قصر، وانسحبوا بعد ذلك”.

واستدرك الخفاجي بالتأكيد على ” أن العمل لا يزال جاريا في الميناء دون تعطيل”.

يأتي ذلك فيما قالت سلطة الطيران المدني ، إن الرحلات في مطار بغداد مستمرة ولا يوجد أي توقف بها.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، إن “الرحلات في مطار بغداد مستمرة، ولا يوجد أي توقف فيها”.

وانفجر الوضع على الأرض، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله السياسة، الامر الذي دفع أنصاره، الذين يعتصمون منذ أسابيع داخل مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، للتظاهر واقتحام المقر الرئيسي لمجلس الوزراء.