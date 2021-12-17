“ميكا”.. فيلم مغربي جديد للمخرج إسماعيل فروخي

المستقلة/- يستعد المخرج إسماعيل فروخي لعرض فيلمه السينمائي الجديد “ميكا” بالقاعات السينمائية المغربية ابتداء من 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهو بطولة كل من صبرينا وزاني، وعز العرب الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان، و محمد عز العرب الكغاط، نبيل البوخاري، رشيد فكاك، ليلى حدادي، مومن مكوار، علي ميسوم، ومصطفى رشيدي .

ويحكي فيلم “ميكا”، عن طفل من عائلة في وضعية اجتماعية صعبة، يجد نفسه عاملًا في نادٍ للتنس بالدار البيضاء تتردد عليه الطبقة الميسورة، من منطلق استعداده لفعل أي شيء حتى يغير مصيره، سيلفت أنظار المدرّبة “صوفيا”، البطلة السابقة التي لاحظت موهبته في ممارسة رياضة الكرة الصفراء، لتعتني به.

ومن المقرر أن يتم تنظيم العرض ما قبل الأول يوم الاثنين 20 دجنبر بسينما ميغاراما الدار البيضاء، على أن يتم عرضه للجمهور المغربي بالقاعات السينمائية الوطنية ابتداء من 22 كانون الأول/دجنبر تزامنا مع عرضه في القاعات السينمائية بالدول الأوربية.

يشار إلى أن فيلم “ميكا” سبق أن صنع الحدث بمهرجان الجونة السينمائي، حيث لقي تجاوبا مع ضيوف دورته الرابعة، وعبر أغلبهم عن إعجابهم، بقدرة المخرج على صوغ حكاية بسيطة لطفل، برؤية إنسانية عميقة، فيها الكثير من الإحساس الفني، و الدراية التقنية المستندة على رؤية واضحة في جعل السينما نصيرة لقضايا الناس البسطاء ومعاناتهم اليومية، معتبرين أن الفيلم مليء بتفاصيل تلامس الواقع والحقيقة و بالعواطف والمشاعر الاجتماعية، وأن الممثلين توفقوا لأبعد حد في تجسيد أدوارهم بمهنية واحترافية عالية، فيما اعتبر النقاد على أن المخرج يتعامل مع مواضيع صعبة ومعقدة إلا أنه في كل مرة ينجح في إخراج عمل جيد يحظى بالتقدير والاحترام.