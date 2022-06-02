ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بكأس فيناليسيما بعد الفوز على إيطاليا

المستقلة/- قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بكأس فيناليسيما إثر الفوز على منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي، الأربعاء.

وجاءت أهداف منتخب “راقصي التانغو” عبر لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا في الدقائق 28 و45+1 و90+4، كان هدفان منه بصناعة ميسي.

ونقل الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر تويتر، تصريحات ليونيل ميسي التي أدلى بها عقب الفوز بكأس فيناليسيما: “كانت مباراة نهائية جميلة، مليئة بالأرجنتينيين، ما عشناه هنا في ويمبلي كان رائعا”.

وأضاف: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة رائعة ومكانا مميزا للفوز بالبطولة”.

WDWDWWDWWDWDDDWWWWD🏆WWDWWWDWWWD🏆 Copa America winners, Finalissima champions, and 32 games unbeaten for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/EKSTpDU8cC — Squawka (@Squawka) June 1, 2022

وختم ميسي: “نحن هنا لكي نقاتل أي فريق، كان اليوم اختبارا جيدا لأن إيطاليا منتخب رائع”.

وحصل ميسي على جائزة رجل المباراة بعد الأداء الذي قدمه طوال المباراة، والمستوى الذي ظهر عليه وكونه أبرز وأخطر لاعبي التانغو على مرمى جيجي دوناروما حارس الأزوري.

ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، عزز منتخب الأرجنتين سجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات بعد الفوز على منتخب إيطاليا، بوصوله إلى 32 مباراة على التوالي دون هزيمة، (21 فوزا و11 تعادلا)، سواء في كوبا أمريكا أو كأس فيناليسيما أو تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.