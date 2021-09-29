ميسي يسجل هدفه الأول بقميص باريس سان جيرمان

المستقلة /- واصل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، تألقه أمام الأندية الإنجليزية وكذلك مدربه الأسبق بيب جوارديولا، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي هدفه الأول بقميص باريس في شباك مانشستر سيتي، ليساهم في فوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وذكرت شبكة “أوبتا” أن ميسي سجل 27 هدفًا في 35 مباراة ضد أندية البريميرليج في دوري الأبطال، ليتفوق بفارق 15 هدفًا عن أي لاعب آخر.

وأضافت أن ميسي بأهدافه السبعة في مانشستر سيتي بدوري الأبطال، يتفوق على أي لاعب آخر، كما رفع رصيده إلى 7 أهداف في شباك الأندية التي يقودها بيب جوارديولا بواقع، هدفين في بايرن ميونخ و5 في المان سيتي.

من جانبها، لفتت شبكة “سكواكا” أن ميسي يعد من بين 4 لاعبين سجلوا 5 أهداف على الأقل في شباك مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا، حيث يسبقه كل من جيمي فاردي (9 أهداف)، سون هيونج مين (7 أهداف)، ومحمد صلاح (6 أهداف).