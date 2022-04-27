ميسي يحبط 3 شخصيات في برشلونة

المستقلة /- وجه ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان صدمة لـ3 شخصيات داخل برشلونة الإسباني.

وذكرت قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أن ميسي لم يفكر لثانية واحدة في إنهاء مغامرته مع بي إس جي قبل أوانها، للعودة مجددا إلى الفريق الكتالوني.

وأضافت أن ليو ينوي إكمال عقده مع بي إس جي لنهايته في صيف 2023.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يأمل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وتشافي هرنانديز المدير الفني، والمخضرم داني ألفيس في عودة ميسي مجددا، أكد المقربون من اللاعب أنه لا توجد نية لديه للعودة إلى برشلونة.

وختمت تقريرها بأن الإقصاء أمام ريال مدريد، ما زال يراود ميسي، وأنه مصمم على البقاء في باريس سان جيرمان لمساعدته على الفوز بالكأس ذات الأذنين