ميسي يؤكد أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم

المستقلة / – أكد ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم عندما تواجه الأرجنتين الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي، يوم الأحد المقبل، في قطر.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز 3-صفر على كرواتيا في قبل النهائي الليلة الماضية، وسيخوض مباراته الدولية الـ 172 عندما يحاول حصد أول لقب لكأس العالم لبلاده منذ 1986.

وقال ميسي لصحيفة “دياريو ديبورتيفو أوليه” الأرجنتينية: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي بالنهائي”.

وأضاف قائد الأرجنتين: “لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك.. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي”.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك أربع مرات لكل من دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

وبهدفه الخامس في قطر، تفوق أيضا على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

وأضاف ميسي: “كل شيء جيد والأرقام القياسية جيدة، لكن الشيء المهم هو أن تكون قادرا على تحقيق هدف الفريق، وهو أجمل شيء على الإطلاق. نحن على بُعد خطوة واحدة بعد القتال الجاد، وسنقدم كل شيء لمحاولة تحقيق اللقب هذه المرة”.

“لقد مرت سنوات عديدة ولا أعتقد أنني سأكون قادرا على القيام بذلك.. إنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يمثل الأفضل لي”.
ليونيل ميسي
ودفع انتصار أمس آلاف المشجعين إلى النزول إلى الشوارع في الأرجنتين للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لنهائي كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وستلتقي فرنسا مع المغرب في مباراة قبل النهائي الأخرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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