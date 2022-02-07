ميسي ورونالدو بفريق واحد ما علاقة زيدان؟

المستقلة /-بعد ما يقترب من 15 عاما كانت المنافسة خلالها على أشدها بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يخطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لجمع الأسطورتين في فريق واحد، وإن كان قرب نهاية مشوارهما في الملاعب.

فقد كشفت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن زيدان يبدو المرشح الأبرز لتدريب باريس سان جرمان الفرنسي الصيف المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي للفريق، الذي سيقود على الأرجح مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحسب المصدر، فإن ضم رونالدو (37 عاما) إلى كتيبة نجوم الفريق الباريسي سيكون الطلب الأول لزيدان، ليلحق بمنافسه الأبرز ميسي (34 عاما) الذي انتقل إلى سان جرمان الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني في صفقة مدوية.

وحقق زيدان ورونالدو نجاحات مذهلة معا في ريال مدريد الإسباني، حيث قاد “زيزو” الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، اعتمادا على غزارة أهداف “الدون” مع الفريق الملكي، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي ثم عودته أخيرا إلى “أولد ترافورد”.

ورغم الافتراق، حافظ زيدان، الذي لا يعمل حاليا، ورونالدو على علاقة رائعة خارج الملعب، وفقا لـ”ديلي ميرور”.
وحاولت إدارة سان جرمان بالفعل الحصول على توقيع النجم البرتغالي سابقا، لكنها فشلت في إقناعه بالانضمام إلى الدوري الفرنسي.

ومن جهة أخرى، كشفت الصحيفة البريطانية أن بوكيتينو سيترك مهامه في باريس بنهاية الموسم الجاري، لينتقل إلى مانشستر يونايتد بناء على توصية المدير الفني التاريخي للفريق أليكس فيرغسون.

ومن غير المتوقع أن يستمر الألماني رالف رانغنيك مديرا فنيا لفريق “الشياطين الحُمر”، بعد النتائج المخيبة والأداء السيئ خلال الفترة الأخيرة.

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