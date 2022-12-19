ميسي : حلمت بكأس العالم عدة مرات ..أنني ما زلت لا أصدق ذلك

المستقلة /- تحدث الأسطورة ليونيل ميسي، المتوج بلقب كأس العالم 2022، عقب ساعات قليلة من الفوز بالمونديال على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب “البيت” وسط حوض رفيع المستوى من المسئولين في كافة أنحاء العالم.

وقال ليونيل ميسي، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: “حلمت بها عدة مرات، أردت ذلك كثيرًا لدرجة أنني ما زلت لا أصدق ذلك شكراً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضاً لكل من آمن بنا.. أظهرنا مرة أخرى أن الأرجنتينيين، عندما نكافح معًا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق كل ما نضعه في أذهاننا”.

وأضاف ليونيل ميسي: “ميزة هذه المجموعة، إنها أهم من الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضًا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد حققناها”.

ونال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022، بعدما قاد بلاده لمنصات التتويج، بعدما استطاع أن ينافس أيضا على لقب هداف المسابقة لولا حسمها من قبل مبابي لصالحه في النهاية.

ونال كيليان مبابي جائزة هداف كأس العالم 2022 في النسخة المنتهية برصيد ثماني أهداف، متفوقا بفارق هدف وحيد على ليونيل ميسي الذي أحرز هو الآخر 7 أهداف.

بينما توج إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، بلقب أفضل حارس في كأس العالم 2022، بعدما استطاع عبر ركلات الترجيح أن يمنح بلاده اللقب على حساب فرنسا.

بينما نال إنزو فينرناديز، لاعب منتخب الأرجنتين، لقب أفضل لاعب شاب في بطولة كأس العالم 2022 بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب والتي جعلته في مصاف اللاعبين الشباب المتواجدين في نهائي المونديال.

 

 

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