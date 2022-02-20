ميسان توقع  وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وقعت حكومة ميسان المحلية، الاحد، وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا في مجالات التعليم والصناعة والزراعة ودعم البرامج التطويرية والثقافية والاستثمار في قطاعات مختلفة كـ (مشروع مطار ميسان) و (المدينة الصناعية) و (قطاع الاسكان وبناء المجمعات السكنية).

وتم توقيع الوثيقة على هامش الاجتماع الذي عقد في مبنى ديوان المحافظة وجمع السفير الهنغاري اتيلا تار مع محافظ ميسان علي دواي، بحضور عدد من مدراء الشركات الهنغارية، والدوائر الحكومية في المحافظة.

وتشمل وثيقة تعاون المجال الاقتصادي، والاعمار والبناء، والتطوير، والاستثمار في قطاعات مختلفة، فضلا عن التعاون العلمي بين الجامعات، وتخصيص منح و زمالات دراسية لابناء المحافظة، إضافة الى مجالات تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

و اعرب السفير الهنغاري عن سعادته الكبيرة بزيارة محافظة ميسان مبديا الاستعداد للتعاون مع محافظة ميسان في مختلف القطاعات كونها محافظة جاذبة ومستقطبة للمستثمر الأجنبي.