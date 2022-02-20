ميسان توقع  وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..وقعت حكومة ميسان المحلية، الاحد،  وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا في مجالات التعليم والصناعة والزراعة ودعم البرامج التطويرية والثقافية والاستثمار في قطاعات مختلفة كـ (مشروع مطار ميسان) و (المدينة الصناعية) و (قطاع الاسكان وبناء المجمعات السكنية).

وتم توقيع الوثيقة على هامش الاجتماع الذي عقد في مبنى ديوان المحافظة وجمع السفير الهنغاري اتيلا تار مع محافظ ميسان علي دواي، بحضور عدد من مدراء الشركات الهنغارية، والدوائر الحكومية في المحافظة.

وتشمل وثيقة تعاون المجال الاقتصادي، والاعمار والبناء، والتطوير، والاستثمار في قطاعات مختلفة، فضلا عن التعاون العلمي بين الجامعات، وتخصيص منح و زمالات دراسية لابناء المحافظة، إضافة الى مجالات تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

و اعرب السفير الهنغاري عن سعادته الكبيرة بزيارة محافظة ميسان مبديا الاستعداد للتعاون مع محافظة ميسان في مختلف القطاعات كونها محافظة جاذبة ومستقطبة للمستثمر الأجنبي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ميسان توقع  وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا

اخر الاخبار

حشرات تنام معك بالفراش وتسبب لك الأمراض.. تخلص منها

اخر الاخبار

ما هو عقار الكركمين الذي حبس صاحبه

اخر الاخبار

إصابة ملكة بريطانيا بكورونا

اخر الاخبار

وجبة خفيفة تساعد على النوم

اخر الاخبار

أصالة تعلن عن حفلها في القرية العالمية بدبي

اخر الاخبار

حمد بن جاسم: هذه المعلومات سُربت لصدام حسين

اخر الاخبار

حمد بن جاسم: هذه المعلومات سُربت لصدام حسين

اخر الاخبار

أكثر من فيتامين سي .. 5 فوائد سحرية للبرتقال

اقتصادية

موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع

اخر الاخبار

فيديو : نجوى كرم ونوال الزغبي تدبكان معاً على المسرح

اخر الاخبار

سمية الخشاب تعلق على واقعة الاسماعيلية : مجتمع ذكوري بحت

اخر الاخبار

‏سناب شات يعلن عن ميزة انتظرها الملايين منذ 11 عاماً

اخر الاخبار

حديث عن عودة الرئيس السابق لأفغانستان

الاخبار

باسم خشان: أغلب الأحزاب دعمت رفع سعر صرف الدولار

اخر الاخبار

مشعان الجبوري : قد تعجز الدولة العراقية عن دفع رواتب العاملين

اخبار فلسطين

شاهد : فلسطيني يصنع مركبة رباعية الدفع