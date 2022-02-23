ميسان توقع اتفاقية تعاون مع شركة برتغالية لتطوير الفعاليات الأكاديمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. وقع محافظ ميسان علي دواي، الأربعاء، اتفاقية اطار تعاون مشترك بين محافظة ميسان وشركة سنلايف البرتغالية ممثلة برئيسها لوكاش كونزاليس.

وقال مكتب دواي أن الاتفاقية تهدف الى تطوير الفعاليات الأكاديمية والخدمات للمشاريع الوطنية والدولية في محافظة ميسان وتنظيم الفعاليات وتنفيذ النشاطات التي من شأنها تعزيز أولوية توريد المدربين وتبادل الخبرات وترويج وإنشاء مشروع مشترك بالتعاون بين محافظة ميسان وشركة سنلايف البرتغالية من أجل تسهيل نمو محافظة ميسان في الجوانب الرياضية والتعليمية والصحية.

واضاف تم تقديم درع للمحافظ من قبل المديرية العامة للتربية والنشاط المدرسي في وزارة التربية تثميناً لجهوده الكبيرة ودعمه المتواصل لكافة النشاطات الرياضية المدرسية .

ونقل البيان عن دواي انه من المؤمل في الايام القادمة توقيع اتفاق توأمة مع بلدية أناديا البرتغالية لتبادل الخبرات والتجارب بين المدينتين .

ولفت إلى ان الإعداد لهذه الاتفاقية استغرق أكثر من عام من المشاورات والاتصالات والزيارات , حيث قام وفد من المحافظة بزيارة المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشآت الرياضية والمرافق العلاجية والخدمية في البرتغال , كذلك اللقاء بسفير جمهورية العراق لدى البرتغال الذي تطرق للعديد من الموضيع والمشاريع التي يمكن إبرامها بين البلدين ‎واللقاء بنائب رئيس بلدية أناديا في مبنى بلدية أناديا الذي عبر نائب رئيس البلدية عن مدى إستعداده لإبرام إتفاقية التوأمة.