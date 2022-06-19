ميسان تنظم حملة لمحاسبة أصحاب المولدات الاهلية المخالفين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت لجنة متابعة عمل المولدات الأهلية في ميسان عن تنظيمها حملة كبرى لمتابعة أصحاب المولدات الأهلية ومدى التزامهم بالقرارات.

وقال ممثل اللجنة رافد العزاوي لـ(المستقلة) ان اللجنة تواصل عملها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيث قامت بعمل جولات ميدانية على أصحاب المولدات الأهلية لمحاسبة المخالفين

واشار إلى أن الحملة شملت عدد من مناطق مركز المحافظة، مؤكدا محاسبة المخالفين وتغريمهم، كما تم حجز البعض الآخر . إضافة الى اخذ تعهدات خطية للالتزام بالضوابط المتفق عليها .

واعرب العزاوي عن امله بأن يلتزم أصحاب المولدات بساعات التشغيل وكذلك التسعيرة حيث حدد سعر الامبير الواحد ٧٠٠٠ الاف للامبير الواحد وعدد ساعات التشغيل ٧ ساعات ساعات تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحأ وحسب التعليمات التي تصدر من اللجنة المركزية لعمل المولدات الاهلية

ولفت الى انه في حال عدم الالتزام سيتم احالة المخالفين إلى القضاء وفق القانون ،داعيا أهالي المحافظة في حال وجود شكوى تخص عمل المولدات تبليغ اللجنة وكتابة اسم صاحب المولدة والعنوان ونوع المخالفة لغرض المتابعة ومحاسبة المخالفين .