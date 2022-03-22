ميسان تنظم أول مسابقة للابل في العراق

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. نظمت مديرية الرياضة والشباب في ميسان  اليوم الثلاثاء المسابقة الأولى للابل في العراق.

واشرف على المسابقة التي جرت في ناحية الطيب (شمال شرق مدينة العمارة)   “اللجنة المنظمة” لفكرة فريق برلمان ميسان التطوعي ،واقيمت على جولتين  وكانت بمسافة 2كيلوم مترا ذهابا وإيابا.

اللجنة المنظمة وضعت عدة شروط للمسابقة متمثلة بارتداء المتسابق للزي البدوي والالتزام بشروط السباق الأخرى.

وتمخضت المستبقة عن فوز (مقتدىٰ نصير القيسي ) بالمركز الأول.  فيما حجز المركز الثاني المتسابق (أحمد سلام الشمري) ،اما المركز الثالث فكان من نصيب المتسابق ( حمزة عبداللّٰه الخفاجي ).

وأعربت اللجنة المنظمة عن سعادتها بنجاح السباق وفق ماتم التخطيط له فيما تم تكريم الفائزين ( الثلاثة ) ،كما تم أيضاً تكريم عدد من ( المشاركين ) فيها إكراماً لدورهم الكبير في إنجاحها.

من جانبهم دعا المتسابقين الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بهذا المسابقة كونها  تعد من الموروث الشعبي  .

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