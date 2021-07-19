ميسان تنتظر افتتاح محطتين ضمن خطة وزارة الكهرباء الطارئة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت محافظة ميسان عن تحقيقها نسب متقدمة لافتتاح محطتين متنقلتين ومحطات e house عدد (3) ضمن مشاريع الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء والتي من المؤمل دخولها هذا العام.

وزار محافظ ميسان علي دواي معمل الجهد لانتاج المحطات والمحولات الكهربائية واطلع ميدانياً على تفاصيل اعمال تصنيع وتجهيز محطات متنقلة عدد (2) ومحطات e house عدد (3) ضمن مشاريع الخطة الطارئة لوزارة الكهرباء والتي من المؤمل دخولها هذا العام لتساهم في حل الاختناقات عن عدد من محطات التوزيع التي تعاني من الاختناقات

واستمع دواي الى شرح مفصل عن الاعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة بالمعمل والذي يعد خطوة مهمة في القطاع الصناعي في المحافظة وخصوصاً الصناعات الوسطى في القطاعات المهمة والضرورية وما يوفره من تشغيل ايدي عاملة من ابناء المحافظة وأوضح بان دواي تفقد مخازن الشركة العامة لتوزيع كهرباء ميسان واطلع ميدانياً على المواد المتوفرة في المخازن .

وكان المحافظ قد اوعز في وقت سابق بتخصيص مبالغ من محافظة ميسان لشراء محولات متنوعة القدرة 250 KVA و 400 KVA وأطلع على جميع المواد المتوفرة من أجل إدخالها الى الشبكة لتعزيز قدرتها على إستيعاب الأحمال المتصاعدة وفك الاختناقات الحاصلة وخصوصاً في ذروة الصيف الحالي.