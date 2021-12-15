ميسان تقيم مؤتمر تأسيسي لنادى المثقفين  العرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت اللجنة المشرفة على المؤتمر التأسيسي لنادي المثقف العربي عن اكمالها استعدادتها لانعقاد  المؤتمر.

وقال محمد رشيد مؤسس المؤتمر لـ( المستقلة ) سيقام  يوم الخميس ١٦ / ١٢  في مدينة العمارة مؤتمر تأسيسي لنادي المثقفين العرب” بحضور ومشاركة شخصيات ثقافية متنوعة، مشيرا إلى أن تأسيس  النادي جاء  استجابة للتوصية رقم (٤) ضمن البيان الختامي ل “مؤتمر القمة الثقافي العربي الأول ” الذي انعقد في ميسان عام ٢٠١٨ .

و بين أن  هذا النادي سيعمل وفق هيئة تأسيسية تضم جميع الموقعين على توصيات مؤتمر القمة الثقافي العربي الأول والثاني و مؤتمر القمة الثقافي الذي انعقد مؤخرا في السليمانية.

ولفت الى ان  اهم وظيفة للهيئة التأسيسية هي التحضير الى مؤتمر انتخابي قادم يتم من خلاله اختيار قيادة لإدارته.

وأكد رشيد  بان النادي  سيمنح عضويته الى( رواد الثقافة والفكر / مدير عام فما فوق /عمداء الكليات / قضاة/ رؤساء الجامعات / رؤساء المنظمات الثقافية ).

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