ميسان تفتتح المدرسة النموذحية رقم 45 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..افتتح محافظة ميسان علي دواي، السبت، المدرسة النموذجية الـ 45 ضمن المدارس التي  تم افتتاحها خلال عامين.

وقال دواي عند افتتاحه المدرسة ان المدرسة النموذجية تقع  في مركز المحافظة  بحي الفنانين وانها ذات سعة (12) صف مع التأثيث ، مبيناً بانها تقع ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم لمحافظة ميسان ،وهي سعة (12) صف مع جناح للإدارة ومختبرات وقاعة كبيرة متعددة الاغراض وملعب رياضي ومجاميع صحية وساحة للانتشار وكراج للسيارات وحدائق وأجهزة تبريد وتدفئة ومراوح وبرادات للمياه وأجهزة حاسبات ومحولة كهرباء ومجهزة بالرحلات والمستلزمات المدرسية الحديثة والأثاث .

وأضاف : برغم الأزمة المالية للسنوات السابقة وعدم صرف إلا القليل من الاستحقاقات المالية للمحافظة مع ذلك في الفترة الأخيرة لاعوام (2019 – 2020 – 2021) فقط تم افتتاح (54) مدرسة نموذجية وعدد من المشاريع في القطاعات الأخرى

ونوه الى انه  سيتم افتتاح عدد من المدارس متنوعة السعات خلال الايام المقبلة.

ووجه دواي مديرية تربية ميسان بتعيين إدارة للمدرسة وتوفير الملاكات التعليمية لها من اجل دخولها الخدمة في العام الدراسي الحالي .

وكرر مطابته وزارة التربية بالإسراع في انجاز مشاريعها المتلكئة منذ سنوات عديدة للحاجة الماسة لها وعدم تركها بهذا الإهمال مما يسبب الهدر بالمال .

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