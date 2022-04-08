ميسان تعلن يوم 9 نيسان عطلة رسمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت محافظة ميسان اعتبار يوم 9 نيسان عطلة رسمية في المحافظة.

وقال بيان مكتب محافط ميسان علي دواي “بناءً على قرار مجلس محافظة ميسان رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ والمتضمن اعتبار يوم ٩ / ٤ عطلة رسمية من كل عام في جميع دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (قدس سره).

لذا تقرر ان يكون يوم السبت المصادف ٢٠٢٢/٤/٩ عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في محافظة ميسان”.

وكانت عدد من المحافظات الجنوبية قد قررت تعطيل الدوام يوم السبت 9-نيسان للسبب، فيما اعتبرته حكومة اقليم كردستان عطلة رسمية كونه ذكرى”تحرير” العراق كما وصفته.