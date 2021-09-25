ميسان تعلن مقاطعتها جميع الانشطة مع كردستان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت محافظة ميسان السبت عن مقاطعتها الانشطة كافة مع كردستان على خلفية المؤتمر الاخير للتطبيع مع اسراتيل.

وقالت المحافظة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان المحافظ علي دواي قرر مقاطعة كافة النشاطات التي تقام في إقليم كردستان وتعليق اي تعاون أو تنسيق مع محافظة اربيل

ودعت المحافظة كافة المحافظات إلى الانضمام الى قرار المقاطعة لحين اتخاذ موقف وطني واضح تجاه مؤتمر “الذل والخنوع” الذي يهدف إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب .

.يذكر ان الحكومة العراقية اعلنت رفضها المؤتمر مؤكدة رفضها التطبيع مع اسرائيل وان موقفها ثابت من القضية الفلسطينية.

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