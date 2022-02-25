ميسان تعزز الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار الوسطى

مدير الموارد المائية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية الموارد المائية في ميسان، الجمعة، عن تعزيز التصاريف المائية التي تطلق باتجاه الاهوار الوسطى في ميسان عبر ناظم ” الخمس”  وفتح تصاريف من نهر العز  لتصبح تلك التصاريف 11م3 بالثانية.

وقال مدير موارد ميسان علاء فيصل الساعدى  ” ان المديرية وضمن خطتها لدعم الاهوار الوسطى حددت نسبة  5 م3 تصاريف مائية تطلق عبر ناظم الخمس الذي يتغذى من تفرعات نهر البتيرة جنوبي غرب المحافظة.

واضاف ان المديرية بهدف تعزيز التصاريف المائية تطلق من نهر العز عبر نواظم “المرجانية” و ” ام الفجل ” بلغت تلك التصاريف 6م3 بالثانية.

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