ميسان تعزز الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار الوسطى

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية الموارد المائية في ميسان، الجمعة، عن تعزيز التصاريف المائية التي تطلق باتجاه الاهوار الوسطى في ميسان عبر ناظم ” الخمس” وفتح تصاريف من نهر العز لتصبح تلك التصاريف 11م3 بالثانية.

وقال مدير موارد ميسان علاء فيصل الساعدى ” ان المديرية وضمن خطتها لدعم الاهوار الوسطى حددت نسبة 5 م3 تصاريف مائية تطلق عبر ناظم الخمس الذي يتغذى من تفرعات نهر البتيرة جنوبي غرب المحافظة.

واضاف ان المديرية بهدف تعزيز التصاريف المائية تطلق من نهر العز عبر نواظم “المرجانية” و ” ام الفجل ” بلغت تلك التصاريف 6م3 بالثانية.