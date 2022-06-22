ميسان تطلق المرحلة الثانية للتسجيل وتوزيع البايومتري للناخبين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مفوضية انتخابات ميسان عن انطلاق المرحلة الثانية لعملية التسجيل البايومتري للناخبين وتوزيع البطاقات البايومترية على أصحابها  المسجلين سابقا.

وقال إعلام المفوضية لـ(المستقلة) إن المرحلة الحالية تضمنت توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين فضلا عن استمرار تسليمها وتسجيل الجدد في مراكز التسجيل البايومتري خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ومن الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

وفي سياق ذو صلة اعلن مكتب انتخابات ميسان عن اقامته  ورشة تدريبية لموظفي المكتب  ومراكز التسجيل على قاعة المكتب حيث تم شرح اجراءات وطرق التدريب الحديثة لتطوير امكانيات موظفي المكتب والوصول بهم الى مستويات متقدمة في التدريب.

 

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